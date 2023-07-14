Болгарія долучилась до проєкту ЄС, який допомагає Україні артилерійськими снарядами

Уряд Болгарії вирішив приєднатися до проєкту Європейського оборонного агентства "Спільна закупівля боєприпасів", який передбачає об’єднання зусиль держав у придбанні артилерійських снарядів для себе та України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал The Sofia Globe.

Проєкт, ініційований у березні, відкриває шлях для країн-членів ЄС і Норвегії до дворічної прискореної процедури закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів і семирічного проєкту з придбання різних типів боєприпасів.

Він став частиною плану ЄС із забезпечення України артилерійськими снарядами: держави-учасниці проєкту передають Києву озброєння зі своїх складів і натомість розраховують на поповнення арсеналу в стислі терміни.

Підписантами проєкту Європейського оборонного агентства стали, не рахуючи Норвегії, всі держави Євросоюзу, окрім Болгарії та нейтральної Ірландії. Та після приходу до влади проєвропейського болгарського уряду Софія оголосила про намір переглянути це рішення.

Попри тривалу політичну нестабільність, Болгарія – один із найбільших виробників зброї радянського зразка в ЄС – могла таємно надати Україні до третини всіх боєприпасів, яких та потребувала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, напередодні Європейський парламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит.