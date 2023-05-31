Венгрия отпустила 777 иностранцев, осужденных за торговлю людьми, из-за переполненных тюрем

Венгрия за последние несколько недель освободила 777 иностранцев – преимущественно граждан Сербии, Украины и Румынии, – осужденных за торговлю людьми после принятия так называемой тюремной амнистии, вызванной переполненными тюрьмами.

Об этом говорится в ответе пенитенциарного управления Венгрии (BvOP) на запрос Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как сообщило ведомство, в венгерских тюрьмах находятся 2636 человек, осужденных за торговлю людьми, из которых 808 – иностранные граждане, имеющие право на освобождение.

"Заключение иностранных граждан обходится венгерским тюрьмам в миллиарды форинтов ежегодно", – говорится в ответе пресс-службы BvOP на запрос.

Там добавили, что освобожденные иностранцы, которые не покинут территорию Венгрии в течение 72 часов и будут пойманы полицией, должны будут остаться в тюрьме на весь срок своего наказания.

В апреле, ссылаясь на переполненность тюрем, правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана издало указ, позволяющий освобождать иностранных граждан, осужденных за контрабанду людей, при условии, что они покинут Венгрию в течение трех дней.

Этот шаг вызвал протест со стороны соседней Австрии, которая является главным пунктом назначения для нелегальных мигрантов, следующих с Балкан через Венгрию. Вена заявила, что рассматривает освобождение торговцев людьми как угрозу безопасности.

Для многих мигрантов венгерский маршрут остается привлекательным, несмотря на усиленные патрули пограничной полиции и забор, который Венгрия построила после миграционного кризиса в ЕС в 2015 году.

Оказавшись в Венгрии, мигранты могут пересекать открытые границы Шенгенской зоны в богатые страны ЕС, такие как Австрия или Германия.