Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время визита в город Сянув на северо-западе страны не удержался от выпадов в сторону лидера главной оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска.

Слова Моравецкого цитирует государственное агентство PAP, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления премьер Польши вспомнил о бывшем тренере национальной сборной, который "приехал в Польшу, некоторое время тренировал нашу национальную сборную по футболу, а потом свернул деньги и уехал в Бразилию, потому что кто-то сделал ему какое-то предложение, журналисты называли его седым сказочником".

Далее Моравецкий провел параллели между тренером и Дональдом Туском, который сейчас обещает не повышать пенсионный возраст для поляков в случае прихода к власти, хотя ранее, на посту главы правительства, как раз повысил пенсионный возраст.

"Вы можете себе такого представить, чтобы он руководил поляками? Он поднял поляков, сам пошел на более раннюю (пенсию. – Ред.), а перед тем врал, что не будет поднимать пенсию. Он – Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур, вот как я могу охарактеризовать его в двух словах", – добавил он.

Польский премьер призвал остерегаться "тех, кто сегодня, маскируясь под лису, зайдет в курятник и будет пытаться сделать все, чтобы пообещать, ввести в заблуждение, представить будущее в розовых цветах".

Риторика Моравецкого свидетельствует о приближении парламентских выборов в Польше, где партия власти "Право и справедливость", как ожидается, может потерять большинство впервые с 2014 года.

На этом фоне растут рейтинги ультраправой и антиукраинской политсилы "Конфедерация", вхождение которой в будущее польское правительство не исключено и представляет реальную угрозу для Киева.

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