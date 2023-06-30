В Польше антиукраинская партия перед выборами вышла на третье место в опросе

Ультраправая "Конфедерация", известная своими антиукраинскими настроениями, стала третьей в Польше по итогам опроса поддержки политических партий накануне парламентских выборов в октябре 2023 года.



Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание wPolityce.pl, которое заказало опрос.



Отмечается, что за "Конфедерацию" готовы проголосовать рекордные 14 процентов избирателей, что на три процентных пункта больше, чем показал предыдущий опрос.



37% респондентов заявили о готовности поддержать правящую партию "Право и справедливость" (ПиС), тогда как 31% намерены голосовать за оппозиционную Гражданскую коалицию, поддержка которой, согласно опросу, осталась без изменений.



Остальные партии пока не проходят избирательный барьер в 8% для коалиций. Опрос свидетельствует, что задекларированная явка несколько снижается.



Отметим, что недавно лидер "Конфедерации" Гжегож Браун призвал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".



Ранее вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская раскритиковала депутата от ультраправой партии "Конфедерация" Гжегожа Брауна после его антиукраинской тирады во время заседания.

Гжегож Браун известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве в сентябре прошлого года, на который никто не пришел.



Подробнее о предстоящих выборах в Польше читайте в материале "Европейской правды" ПиС на бис? Приведут ли парламентские выборы к смене власти в Польше.