Моравецький про Туска у двох словах: "Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур"

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час візиту в місто Сянув на північному заході країни не втримався від випадів у бік лідера головної опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональда Туска.

Слова Моравецького цитує державна агенція PAP, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу прем’єр Польщі згадав про колишнього тренера національної збірної, який "приїхав до Польщі, деякий час тренував нашу національну збірну з футболу, а потім згорнув гроші і поїхав до Бразилії, тому що хтось зробив йому якусь пропозицію, журналісти називали його сивим казкарем".

Далі Моравецький провів паралелі між тренером і Дональдом Туском, який нині обіцяє не підвищувати пенсійний вік для поляків у разі приходу до влади, хоча раніше, на посаді голови уряду, якраз підвищив пенсійний вік.

"Ви можете собі такого уявити, щоб він керував поляками? Він підняв поляків, сам пішов на більш ранню (пенсію. – Ред.), а перед тим брехав, що не буде піднімати пенсію. Він – Іуда, пройдисвіт, шахрай, брехун і балагур, ось як я можу охарактеризувати його в двох словах", – додав він.

Польський прем’єр закликав остерігатись "тих, хто сьогодні, маскуючись під лисицю, зайде в курник і буде намагатися зробити все, щоб пообіцяти, ввести в оману, представити майбутнє в рожевих кольорах".

Риторика Моравецького свідчить про наближення парламентських виборів у Польщі, де партія влади "Право і справедливість", як очікується, може втратити більшість уперше з 2014 року.

На цьому тлі зростають рейтинги ультраправої й антиукраїнської політсили "Конфедерація", входження якої в майбутній польський уряд не виключене й становить реальну загрозу для Києва.

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