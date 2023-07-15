В Испании украинские пограничники прошли кинологический курс

Украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Гражданской гвардии Испании.

Кинологический центр Гражданской гвардии в течение пяти месяцев готовил восьмерых украинцев как экспертов-кинологов для выявления взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

La Guardia Civil

La Guardia Civil

Этот курс был запланирован ОБСЕ, которая пригласила обучение украинского персонала в 2021 году.

Цель заключалась в обучении борьбе с незаконным оборотом оружия, особенно стрелкового оружия и легких вооружений.

На церемонии в кинологическом центре Гражданской гвардии в мадридском районе Эль-Пардо, студенты получили сертификаты, удостоверяющие их квалификацию как инструкторов кинологических команд.

Обучение планировали провести в Украине, но из-за войны перенесли в Испанию.

Напомним, в июне Испания объявила о планах передать Украине полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров и четыре танка Leopard 2A4.