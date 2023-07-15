В Іспанії українські прикордонники пройшли кінологічний курс

Українські прикордонники та митники завершили перший кінологічний курс із виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Цивільної гвардії Іспанії.

Кінологічний центр Цивільної гвардії протягом п'яти місяців готував вісьмох українців як експертів-кінологів для виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

La Guardia Civil

La Guardia Civil

Цей курс був запланований ОБСЄ, яка запросила навчання українського персоналу у 2021 році.

Мета полягала в навчанні боротьбі з незаконним обігом зброї, особливо стрілецької зброї та легких озброєнь.

На церемонії в кінологічному центрі Цивільної гвардії в мадридському районі Ель-Пардо, студенти отримали сертифікати, що засвідчують їхню кваліфікацію як інструкторів кінологічних команд.

Навчання планували провести в Україні, але через війну перенесли до Іспанії.

Нагадаємо, у червні Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.