В Іспанії українські прикордонники пройшли кінологічний курс
Субота, 15 липня 2023, 08:07
Українські прикордонники та митники завершили перший кінологічний курс із виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів в Іспанії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Цивільної гвардії Іспанії.
Кінологічний центр Цивільної гвардії протягом п'яти місяців готував вісьмох українців як експертів-кінологів для виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Цей курс був запланований ОБСЄ, яка запросила навчання українського персоналу у 2021 році.
Мета полягала в навчанні боротьбі з незаконним обігом зброї, особливо стрілецької зброї та легких озброєнь.
На церемонії в кінологічному центрі Цивільної гвардії в мадридському районі Ель-Пардо, студенти отримали сертифікати, що засвідчують їхню кваліфікацію як інструкторів кінологічних команд.
Навчання планували провести в Україні, але через війну перенесли до Іспанії.
Нагадаємо, у червні Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.