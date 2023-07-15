Афинский акрополь закрыли на дневные часы из-за сорокаградусной жары

Афинский акрополь на фоне аномальной жары решили закрывать в самые жаркие часы дня, чтобы предотвратить несчастные случаи; также закрыли парки.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

На 15 июля в Греции прогнозировали до 41°C. В связи с этим Министерство культуры Греции объявило, что музей закрывают, как и в пятницу, на период с 10:30 утра до 16:30, когда солнце становится менее палящим.

В предыдущие дни было немало случаев, когда люди теряли сознание из-за теплового удара.

В связи с повышенной угрозой несчастных случаев на месте дежурят волонтеры Красного Креста, они также предлагают туристам воду.

Греция, как и все страны Европы вокруг Средиземного моря, со среды страдает от жары. Суббота ожидаемо станет пиковым днем.

В пятницу в Фивах, по данным национальной обсерватории, столбик термометра достиг 44,2°C.

Власти в связи с жарой призвали людей быть осторожнее и предупредили о повышенном риске пожарной опасности. Из этих соображений парки в Аттике в субботу закрыты.

В восьми городах Италии из-за жары объявили красный уровень опасности.

По оценкам специалистов, во время рекордно жаркого для Европы лета прошлого года из-за жары погибло более 61 тысячи человек.