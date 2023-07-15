У Чехії на тлі аномальної спеки у Європі фіксують температурні рекорди

В окремих місцях у Чехії стовпчик термометра досягнув 38 °C, на деяких станціях спостереження оновили температурні рекорди.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

У Чехію, які і багато інших країн Європи, прийшла найбільша за це літо спека.

На станції Плзень-Болевець у центральній Богемії близько 14:00 зафіксували 38 °C, повідомив гідрометеорологічний інститут Чехії. Прогнозують подальше підвищення температури до 38.4°C чи навіть 39°C, що стане рекордом.

На кількох інших спостережних станціях країни вже оновили температурні рекорди, хоча показники менш екстремальні – близько 35°C.

Після аномально спекотного дня очікують так звану тропічну ніч, коли температура повітря залишається вищою 20°C.

Через спеку попереджають також про підвищену пожежну небезпеку і просять людей бути особливо обережними.

Як повідомлялося, Афінський акрополь через спеку знову закрили на денні години, коли сонце найбільш палюче. У Греції очікують до 41°C.

В Італії червоний рівень небезпеки оголосили вже для 15 міст.

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