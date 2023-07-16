Эстония в ближайшие 4 года закупит боеприпасы на более чем миллиард евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому Министерство обороны в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Для развития ПВО будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, также закупают боеприпасы для воздушного нападения, начинают механизацию маневренных подразделений, продолжают увеличивать запасы боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. Кроме военного развития и развития потенциала, план также предусматривает развитие военного и медицинского центра катастроф.

"Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать, – сказал Певкур. – Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является как можно скорее создание необходимых возможностей".

В планах развития занимает важное место и поддержка молодежных организаций Кайтселийта (добровольческие военизированные формирования): в течение этого периода им будет выделено в целом более 7,3 млн евро. Значительно увеличится в ближайшие годы и финансирование Кайтселийта.

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмаре начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов, продолжится строительство мобилизационных складов для частей. План развития также предусматривает замену сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньги на планирование промпарка боеприпасов.

"Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но кроме этого важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру", – добавил Певкур.

Поставленные планом развития цели обоснованы военными рекомендациями командующего Сил обороны и целями потенциала НАТО.

Напомним, Великобритания и Эстония подписали совместное заявление о дальнейшем углублении военного сотрудничества между странами.

Во вторник 11 июля во время саммита НАТО страны Балтии решили предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве, а также договорились увеличить расходы на оборону.