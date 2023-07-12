Британія та Естонія поглиблять оборонну співпрацю

Британія та Естонія підписали спільну заяву про подальше поглиблення військової співпраці між країнами.

Про це повідомила пресслужба уряду Британії, пише "Європейська правда".

Спільну заяву підписали міністри оборони Бен Воллес та його естонський колега Ханно Певкур.

Міністри нагадують, що Британія та Естонія дуже тісно співпрацювали після минулорічного саміту НАТО у Мадриді, результатом чого стала більша британська присутність і вища готовність відбивати потенційну агресію проти Естонії.

Надалі країни продовжать співпрацювати для посилення стримування і розбудови передових оборонних рубежів в Естонії із залученням очолюваної Британією eFP Battlegroup, яку за потреби можуть швидко посилити ще однією спеціальною британською бригадою, яка дислокується на території Сполученого Королівства.

"Британія буде регулярно відпрацьовувати перекидання сил до рівня бригади для посилення оборони Естонії згідно з регіональними оборонними планами НАТО, а Естонія надаватиме відповідну інфраструктуру для постійної присутності британських військових і збільшення потенціалу. Естонія і Британія зобов’язуються підтримувати свої сили у належному рівні готовності, як вимагають регіональні оборонні плани НАТО, та дослідять варіанти щодо подальшого попереднього розгортання озброєння і боєприпасів, як вимагається, щоб уможливити це", – зазначають у заяві.

Британську бригаду планують повністю інтегрувати у план національної оборони Естонії.

Естонія продовжить розвиток естонської дивізії та надалі надасть штабу дивізії статус військового органу НАТО зі статусом міжнародного штабу. Британія надасть додаткових офіцерів з виділеної бригади для того, щоби підтримувати естонську дивізію під час War Fighter Program у лютому 2024 року, а після того країни дослідять інші можливості разом розвивати дивізію.

Нагадаємо, у вівторок 11 липня під час саміту НАТО країни Балтії вирішили надати НАТО більше можливостей у своєму повітряному просторі, а також домовились збільшити витрати на оборону.

НАТО за підсумками обговорень схвалив оборонні плани, що передбачають розгортання 300 тисяч військових у стані високої готовності. Також лідери схвалили новий план дій для нарощування оборонного виробництва, а також зобов’язались витрачати не менш як 2% ВВП на рік на оборону.