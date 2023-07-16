В США заявили о нехватке запасов боеприпасов в собственных арсеналах на фоне помощи Украине

У Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы в собственных арсеналах на фоне оказания военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом в интервью CNN сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

По его словам, администрация Байдена после вступления в должность обнаружила, что запасы 155 боеприпасов, которые являются стандартными для НАТО, "были относительно низкими".

Салливан рассказал, что администрация также поняла, что для пополнения запасов до приемлемого уровня понадобятся годы, а не месяцы.

Кроме того, как отметил советник Байдена, пополнение запасов является сложной задачей для страны, которая оказывает помощь Украине.

"Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности Соединенных Штатов производить все боеприпасы, которые нам могут понадобиться для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем нашу способность поставлять боеприпасы", – сказал Салливан.

Напомним, 7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.

В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.