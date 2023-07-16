В США отрицают, что задерживают разрешение на обучение украинских пилотов на F-16

В Белом доме заявляют, что США позволят европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CNN сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Да, мы это сделаем", – сказал Салливан, отвечая на вопрос, одобрят ли США разрешение на обучение украинцев на западных истребителях.

"Президент дал зеленый свет, и мы разрешим, поддержим, поспособствуем и фактически предоставим необходимые инструменты для того, чтобы украинцы начали тренироваться на F-16, как только европейцы будут готовы", – отметил он.

Советник Байдена отметил, что европейские страны заявили, что им нужно несколько недель, чтобы подготовить тренировочные возможности, и что США придерживаются любых сроков, которые они установят.

"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16", – добавил Салливан.

Ранее издание Politico сообщило, что коалиция европейских стран, которая на этой неделе пообещала начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут официального одобрения программы со стороны США.

Напомним, на этой неделе 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

В то же время на полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее правительство пока получило разрешение только на обучение украинских пилотов, разрешения на передачу самолетов еще нет.

В Пентагоне недавно заявили, что для передачи Украине F-16 сейчас не идеальные условия на поле боя