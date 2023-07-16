Российские хакеры атаковали сайт парламента Болгарии из-за помощи Украине

Сайт парламента Болгарии атаковала российская хакерская группа NoName057.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Свободна Европа".

О нападении российских хакеров сообщил депутат от партии "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев в Facebook.

Сейчас сайт болгарского парламента доступен.

Причиной хакерской атаки стали намерения Болгарии передать Украине партию из 100 бронемашин.

Министр электронного управления Александр Йоловский заявил, что эта атака в очередной раз поднимает вопрос кибербезопасности государственных учреждений.

По его словам, с начала года зафиксировали около 80 атак на сайты государственных учреждений.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.

Еще в ноябре 2022 года парламент Болгарии поддержал резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи. Неофициально бывшее проевропейское правительство Кирилла Петкова, как утверждается, предоставило Киеву боеприпасов и оружия на более миллиарда долларов.