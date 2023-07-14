ЕС осудил испытания межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в пятницу осудил испытания Россией межконтинентальной баллистической ракеты, которое стало уже четвертым с начала года.

Заявление Борреля опубликовала на своем сайте Европейская служба внешних дел, пишет "Европейская правда".

Как подчеркивает представитель Евросоюза, испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет угрожают международному миру и безопасности, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и безрассудно увеличивают эскалацию военной напряженности в регионе.

"КНДР должна немедленно выполнить свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ баллистических ракет и действующих ядерных программ полным, необратимым и поддающимся проверке способом, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", – подчеркивается в заявлении.

Также Евросоюз призвал Северную Корею немедленно вернуться к Договору о нераспространении ядерного оружия, допустить на свою территорию инспекторов ООН и подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"ЕС выражает свою полную солидарность с Республикой Корея и Японией. ЕС готов сотрудничать со всеми соответствующими партнерами в продвижении содержательного дипломатического процесса, направленного на развитие устойчивого мира и безопасности путем полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", – добавил Боррель.

Ранее этого Северная Корея подтвердила четвертый с начала года запуск межконтинентальной баллистической ракеты, и утверждает, что это новейшая твердотопливная ракета Hwasong-18. Япония и Южная Корея зафиксировали пуск ракеты – первый за последние три месяца.

Во время предыдущего испытания этой ракеты жителям севера Японии посоветовали прятаться в бомбоубежища.