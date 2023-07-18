Rheinmetall изготовит для Бундесвера сотни тысяч снарядов за 1,3 млрд евро

Немецкий Бундесвер заключил с оружейным концерном Rheinmetall контракты на поставку сотен тысяч боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 1,3 миллиарда евро.

Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что компания получила новый рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов. Также стороны продлили действующий рамочный контракт на поставку артиллерийских снарядов DM121.

Всего в Вооруженные силы Германии должны поставить несколько сотен тысяч снарядов, а также подрывников и модулей заряда ракетного топлива различных типов.

Как говорится в сообщении, новый рамочный контракт рассчитан до 2029 года, а первые заказы на поставку снарядов общей стоимостью около 127 млн евро состоятся в кратчайшие сроки.

Уточняется, что два контракта уже подписали в Кобленце в Федеральном управлении Бундесвера по вопросам оборудования, информационных технологий и технической поддержки (BAAINBw).

Ранее Бундесвер разместил крупный заказ на боеприпасы для танков Leopard 2 у производителя оружия Rheinmetall: договоренность о производстве расширили примерно до 4 миллиардов евро.

В июле стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

В мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривает создание совместного предприятия.