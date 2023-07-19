В Болгарии задержали мужчину за угрозу убить министра обороны из-за поддержки Украины

Во вторник в Софии задержали 39-летнего мужчину, которого обвинили в угрозах убить министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за его позиции относительно войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Тагарев является членом нового правительства в Софии, он является проевропейским политиком и решительно выступает за военную поддержку Украины. Однако до недавнего времени Болгарией руководило временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, которого многие считают прокремлевским.

Софийская окружная прокуратура сообщила, что 4 июля подозреваемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение на его личной странице в социальной сети.

Утверждается, что мужчина угрожал Тагареву из-за того, что ему не нравилась его позиция относительно войны в Украине. Мужчина был задержан на 72 часа по постановлению прокуратуры.

Десять дней назад пророссийские демонстранты вышли на акцию протеста в Софии, требуя, чтобы Болгария не посылала военную помощь Украине. Изначально планировалось, что их шествие под названием "Марш за мир" дойдет до резиденции Тагарева, но организаторы изменили маршрут.

16 июля в телеинтервью Тагарев заявил, что политика и пропаганда Кремля имеют серьезный успех в Болгарии. "Ее (пропаганду и политику. – Ред.) поддерживают значительные общественные группы, партии и в определенной степени институт президента", – добавил он.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине.

Также партия власти Болгарии решила передать Украине около 100 единиц бронетехники.

Недавно Болгария присоединилась к проекту ЕС, который помогает Украине артиллерийскими снарядами.