В Греции третий день борются с лесными пожарами, теперь и на Родосе

В Греции продолжают бороться с лесными пожарами, вспыхнувшими в условиях экстремальной жары, к предыдущим очагам добавился пожар на острове Родос.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожары продолжаются в трех местах – в районе города Лутраки и города Дервенохория, где они начались еще в понедельник, а также на Родосе. Совокупно там задействованы 12 спецсамолетов и 14 пожарных вертолетов.

Самой сложной ситуация остается в районе Дервенохории – это труднодоступная местность с густой растительностью, пожар постоянно меняет направление движения, в потушенных очагах происходят повторные возгорания. Эвакуироваться пришлось людям из многих близлежащих населенных пунктов, некоторые дома сгорели.

Photo: Intime

На Родосе возгорание произошло в труднодоступной лесистой местности, но помогает то, что сила ветра существенно уменьшилась. К борьбе с огнем привлечены десятки людей – пожарных и добровольцев.

Photo: Intime

Возле Лутраки пожарным удалось не подпустить огонь к важной транспортной магистрали. Сгорели еще несколько жилых домов.

Напомним, на фоне экстремальной жары лесной пожар начался также в швейцарских Альпах у границы с Италией, а также на испанском острове Ла Пальма, который два года назад пострадал от извержения вулкана.

В Вене из-за высокой пожарной опасности запретили готовить барбекю на природе.