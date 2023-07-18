Лісова пожежа охопила швейцарські Альпи

У швейцарських Альпах другий день борються з лісовою пожежею, яка вирує в кантоні Вале поблизу італійського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання 20 Minuten.

Близько 200 людей і кілька гелікоптерів задіяли в спробах загасити пожежу, після того, як полум'я швидко поширилося вночі на гірському схилі у районі муніципалітету Біч.

Місцева поліція поділилася фотографіями величезного полум’я у місцевості вночі: долину у районі пожежі фактично накрила "димова ковдра".

Bitsch: Waldbrand



Am 17. Juli 2023 brach oberhalb Bitsch ein Waldbrand aus. Ein grosses Einsatzdispositiv bekämpft das Feuer, welches sich rasch ausbreitet und noch nicht unter Kontrolle ist. Die Löscharbeiten dauern an.https://t.co/ovCj4PiFr4 pic.twitter.com/o8Y00lRcGG — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) July 17, 2023

У вівторок вранці великі хмари диму все ще можна побачити над лісами. Влада попереджає, що для повної ліквідації пожежі можуть знадобитися дні, а то й тижні. Загальна площа, яку охопила пожежа, становить близько 100 гектарів.

Мальовничі швейцарські Альпи охопила пожежа фото: 20 Minuten

Багато місцевих жителів було евакуйовано, а тим, хто залишився вдома, порадили тримати вікна зачиненими, щоб запобігти потраплянню забрудненого повітря всередину.

На тлі сильної спеки останніми днями у країнах Європи почали вирувати лісові пожежі. Зокрема, новини про стихію надійшли з Іспанії, Чехії, а також з Греції.