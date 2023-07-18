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Лісова пожежа охопила швейцарські Альпи

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Вівторок, 18 липня 2023, 11:12

У швейцарських Альпах другий день борються з лісовою пожежею, яка вирує в кантоні Вале поблизу італійського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання 20 Minuten.

Близько 200 людей і кілька гелікоптерів задіяли в спробах загасити пожежу, після того, як полум'я швидко поширилося вночі на гірському схилі у районі муніципалітету Біч.

Місцева поліція поділилася фотографіями величезного полум’я у місцевості вночі: долину у районі пожежі фактично накрила "димова ковдра".

У вівторок вранці великі хмари диму все ще можна побачити над лісами. Влада попереджає, що для повної ліквідації пожежі можуть знадобитися дні, а то й тижні. Загальна площа, яку охопила пожежа, становить близько 100 гектарів. 

 
Мальовничі швейцарські Альпи охопила пожежа
фото: 20 Minuten

Багато місцевих жителів було евакуйовано, а тим, хто залишився вдома, порадили тримати вікна зачиненими, щоб запобігти потраплянню забрудненого повітря всередину.

На тлі сильної спеки останніми днями у країнах Європи почали вирувати лісові пожежі. Зокрема, новини про стихію надійшли з Іспанії, Чехії, а також з Греції. 

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