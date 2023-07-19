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У Греції третій день борються з лісовими пожежами, тепер і на Родосі

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Середа, 19 липня 2023, 09:10

У Греції продовжують боротися з лісовими пожежами, що спалахнули в умовах екстремальної спеки, до осередків додалася пожежа на острові Родос. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежі тривають у трьох місцях – в районі міста Лутракі й міста Дервенохорія, де вони почалися ще у понеділок, а також на Родосі. Сукупно там задіяні 12 спецлітаків і 14 пожежних гелікоптерів. 

Найскладнішою ситуація залишається в районі Дервенохорії – це важкодоступна місцевість з густою рослинністю, пожежа постійно змінює напрямок руху, у загашених осередках стаються повторні загоряння. Евакуюватися довелося людям з багатьох прилеглих населених пунктів, деякі будинки згоріли. 

 
Photo: Intime

Біля Лутракі пожежникам вдалося не підпустили вогонь до важливої транспортної магістралі. Згоріли ще кілька житлових будинків.

 
Photo: Intime

На Родосі займання сталося у важкодоступній лісистій місцевості, але допомагає те, що сила вітру суттєво зменшилася. До боротьби з вогнем залучені десятки людей – пожежників і добровольців. 

Нагадаємо, на тлі екстремальної спеки лісова пожежа почалася також у швейцарських Альпах біля кордону з Італією, а також на іспанському острові Ла Пальма, який два роки тому постраждав від виверження вулкана. 

У Відні через високу пожежну небезпеку заборонили готувати барбекю на природі. 

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Греція стихійні лиха