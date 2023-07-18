У Відні заборонили барбекю через ризик лісових пожеж

В австрійській столиці Відні запровадили заборону на приготування барбекю через ризик лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу мерії міста.

"Через відсутність тривалих опадів віденські ліси висохли. У зв’язку з можливим ризиком лісових пожеж наразі у Відні діє заборона на барбекю", – йдеться у повідомленні.

Заборона діє навіть на приготування у спеціально відведених місцях для барбекю.

Приготування барбекю в приватних садах дозволено, якщо вони знаходяться за межами небезпечної лісової зони.

Крім того, у лісах заборонили куріння і розведення відкритого вогню.

Заборона буде знову скасована лише у випадку тривалих дощів.

На тлі сильної спеки останніми днями у країнах Європи почали вирувати лісові пожежі. Зокрема, новини про стихію надійшли з Іспанії, Чехії, а також з Греції. Крім того, з лісовою пожежею другий день борються у швейцарських Альпах.