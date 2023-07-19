Глава MI6 уверен, что искусственный интеллект не заменит шпионов

Глава секретной разведывательной службы Британии МИ6 Ричард Мур убежден, что искусственный интеллект не заменит шпионов-людей.

Об этом Мур объявит в выступлении во время визита в Прагу в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время выступления Мур прокомментирует, не приведут ли компьютеры к тому, что организации, которые занимаются сбором разведывательной информации, такие как МИ6, станут ненужными.

"На самом деле, скорее всего, все будет наоборот. По мере того как искусственный интеллект будет осваивать океан открытых источников, еще большую ценность будет иметь вылавливание секретов, лежащих за пределами досягаемости его сетей", – скажет Мур.

Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми, считает глава МИ6.

"Они (люди. – Ред.) никогда не являются просто пассивными сборщиками информации: нашим агентам можно ставить задачи и управлять ими; они могут выявлять новые вопросы, которые мы не знали, как задать; а иногда они могут влиять на решения внутри правительства или террористической группы.

Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут выполнять, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с поразительной скоростью", – добавит Мур.

Напомним, Европарламент разработал свое предложение нового закона, который урегулировал бы использование искусственного интеллекта с целью защиты от его возможных вредных воздействий.

Ранее Европейская комиссия расширила использование искусственного интеллекта при переводе, впервые разрешив автоматический перевод своих пресс-релизов без участия человека.