Глава МИ6 к россиянам: Вступайте в наши ряды, чтобы закончить войну

Глава британской службы внешней разведки МИ6 призвал в среду россиян, возмущенных войной в Украине, "объединить усилия" с его разведывательной службой и положить конец кровопролитию.

Об этом Мур заявил, выступая в посольстве Великобритании в Праге в среду, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В своей второй речи после того, как он возглавил разведывательную службу в 2020 году, Мур заявил, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны.

Выступая в Праге, он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либеральные реформы.

"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров – человеческого фактора в его худшем проявлении, – многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году", – сказал Мур.

"Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты... С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", – добавил глава МИ6.

Он также назвал решение Ирана о поставках Москве беспилотников России "бессовестным" и таким, что спровоцировало внутренние распри на самом высоком уровне режима в Тегеране.

В речи Мур также выразил убеждение, что искусственный интеллект не заменит шпионов-людей.