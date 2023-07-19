Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах

Окружной суд Манхэттена в среду отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о повторном рассмотрении иска писательницы Джин Кэрролл, которой присудили пять миллионов долларов компенсации за сексуальные домогательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд отклонил аргументы Трампа, который требовал уменьшить размер компенсации для Кэрролл с пяти до менее одного миллиона долларов, констатировав, что вердикт по делу не был ни "существенно ошибочным результатом", ни "судебной ошибкой".

В новом решении указано, что уголовное законодательство Нью-Йорка определяет изнасилование в более узком смысле, чем является общепринятым, и когда Трамп ссылался на это как оправдание своим действиям, то поступил неправильно.

"Свидетельства по делу убедительно доказали, а присяжные – косвенно установили, что Трамп намеренно и насильно проник пальцами во влагалище госпожи Кэрролл, причинив ей немедленную боль и долговременный эмоциональный и психологический ущерб", – говорится в постановлении суда Манхэттена.

Компенсацию Кэрролл за клевету со стороны экс-президента США в размере трех миллионов долларов, которая является частью общей суммы, суд также признал оправданной, отклонив утверждение Трампа, что это присуждение основывалось на "чистых предположениях".

Напомним, 9 мая Федеральный суд Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску колумнистки и писательницы Джин Кэрролл и обязал выплатить компенсацию за домогательства к ней и клевету.

В январе 2024 года суд будет рассматривать новый иск Кэрролл, которая требует от Трампа возмещения ущерба в размере 10 миллионов долларов.