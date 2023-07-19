Руководитель разведки Британии: Китай "абсолютно причастен" к вторжению РФ в Украину

Глава британской разведывательной службы МИ6 Ричард Мур считает, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину, а также представляет все большую угрозу для других государств.

Такой оценкой Мур поделился во время публичного мероприятия в посольстве Великобритании в Чехии, организованном изданием Politico, сообщает "Европейская правда".

Объясняя свой тезис об "абсолютной причастности" Пекина и китайского лидера Си Цзиньпина к вторжению РФ в Украину, глава МИ6 отметил, что во время тех событий "китайцы очень четко поддержали россиян".

"Они полностью поддержали россиян дипломатически, они воздержались во время ключевых голосований в Организации Объединенных Наций, они абсолютно цинично повторяли все российские тропы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка – обвиняя НАТО и все такое прочее", – перечислил он.

В то же время, отметил Мур, поддержка со стороны Китая далась России за определенную цену – потерю Владимиром Путиным власти и престижа.

"Очень трудно смотреть на них (россиян. – Ред.) и не признать, что один из них сейчас крайне подчинен другому", – добавил разведчик.

Говоря в целом о Китае, глава МИ6 поделился, что на это направление уходит больше всего ресурсов и усилий его ведомства: "Ресурсы и масштабы усилий китайской разведки огромны, и они развернуты за рубежом в большом количестве".

Мур предупредил, что Китай расставил "информационные ловушки" для других стран, которые подрывают их суверенитет и повышают их уязвимость.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.