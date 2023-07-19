Керівник розвідки Британії: Китай "абсолютно причетний" до вторгнення РФ в Україні

Голова британської розвідувальної служби МІ6 Річард Мур вважає, що Китай є безпосередньо причетним до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також становить усе більшу загрозу для інших держав.

Такою оцінкою Мур поділився під час публічного заходу в посольстві Британії в Чехії, організованому виданням Politico, повідомляє "Європейська правда".

Пояснюючи свою тезу про "абсолютну причетність" Пекіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна до вторгнення РФ в Україну, очільник МІ6 зауважив, що під час тих подій "китайці дуже чітко підтримали росіян".

"Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в Організації Об'єднаних Націй, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські тропи, особливо в таких місцях, як Африка і Латинська Америка – звинувачуючи НАТО і все таке інше", – перерахував він.

Водночас, зауважив Мур, підтримка з боку Китаю далась Росії за певну ціну – втрату Владіміром Путіним влади й престижу.

"Дуже важко дивитися на них (росіян. – Ред.) і не визнати, що один з них зараз украй підпорядкований іншому", – додав розвідник.

Говорячи загалом про Китай, голова МІ6 поділився, що на цей напрямок іде найбільше ресурсів і зусиль його відомства: "Ресурси й масштаби зусиль китайської розвідки величезні, і вони розгорнуті за кордоном у великій кількості".

Мур попередив, що Китай розставив "інформаційні пастки" для інших країн, які підривають їхній суверенітет і підвищують їхню вразливість.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Водночас Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.