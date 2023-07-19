В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов

В Палате общин Великобритании планируют поставить на голосование вотум доверия председателю комитета по вопросам обороны Тобиасу Эллвуду, который похвалил власть "Талибана" во время недавней поездки в Афганистан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В понедельник Эллвуд выложил в соцсетях видео из Афганистана (на момент публикации новости оно удалено). В нем он заявил, что после выхода западных войск страна изменилась к лучшему: "безопасность значительно улучшилась, коррупция снизилась, торговля опиумом почти исчезла" и вообще – в Афганистане наступило "спокойствие, которого, по словам местных старейшин, они не испытывали с 1970-х годов".

Депутат также призвал британское правительство восстановить дипломатические отношения с талибами, не упомянув в видео тот факт, что они систематически ущемляют права женщин и свободу слова, а также осуществляют внесудебные казни.

Другие члены парламентского комитета по вопросам обороны, возмущенные поступком председателя, начали готовиться к объявлению Эллвуду вотума недоверия в сентябре после завершения летних каникул.

Сам Эллвуд заявил в комментарии The Times, что во время встреч в Афганистане поднимал также вопросы прав женщин и образования для девушек. А необходимость восстановления дипломатических отношений он объяснил тем, что "Афганистан может превратиться в вассальное государство Китая или убежище для терроризма".

С тех пор как талибы вернулись к власти в Афганистане в 2021 году, они запретили девушкам посещать среднюю школу, а женщинам – общественные парки; кроме того, мужчин-геев подвергают публичной порке на спортивных стадионах. В то же время "Талибан" добился сокращения посевов опиума на 80%.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане.

Весной этого года ЕС впервые ввел санкции из-за нарушения прав женщин, в том числе против двух министров правительства "Талибана" в Афганистане.