У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів

У Палаті громад Великої Британії планують поставити на голосування вотум довіри голові комітету з питань оборони Тобіасу Еллвуду, який похвалив владу "Талібану" під час нещодавньої поїздки в Афганістан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У понеділок Еллвуд виклав у соцмережах відео з Афганістану (на момент публікації новини воно видалене). У ньому він заявив, що після виходу західних військ країна змінилась на краще: "безпека значно покращилася, корупція знизилася, торгівля опіумом майже зникла" і взагалі – в Афганістані настав "спокій, якого, за словами місцевих старійшин, вони не відчували з 1970-х років".

Депутат також закликав британський уряд відновити дипломатичні відносини з талібами, не згадавши у відео той факт, що вони систематично утискають права жінок і свободу слова, а також здійснюють позасудові страти.

Інші члени парламентського комітету з питань оборони, обурені вчинком голови, почали готуватись до оголошення Еллвуду вотуму недовіри у вересні після завершення літніх канікул.

Сам Еллвуд заявив у коментарі The Times, що під час зустрічей в Афганістані порушував також питання прав жінок і освіти для дівчат. А необхідність відновлення дипломатичних відносин він пояснив тим, що "Афганістан може перетворитися на васальну державу Китаю або притулок для тероризму".

Відколи таліби повернулися до влади в Афганістані у 2021 році, вони заборонили дівчатам відвідувати середню школу, а жінкам – громадські парки; крім того, чоловіків-геїв піддають публічному шмаганню на спортивних стадіонах. Водночас "Талібан" домігся скорочення посівів опіуму на 80%.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані.

Навесні цього року ЄС уперше запровадив санкції через порушення прав жінок, у тому числі проти двох міністрів уряду "Талібану" в Афганістані.