Вучич подал в отставку с поста лидера своей партии и предложил замену

Президент Сербии Александар Вучич предложил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост лидера Сербской прогрессивной партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Вучич выступил на съезде партии, который проходит в сербском Крагуеваце и объявил, что уходит в отставку с поста лидера политсилы.

"Я предлагаю, чтобы мы избрали Милоша Вучевича председателем СПП", – сказал сербский президент.

По его словам, он "слишком любит" Сербскую прогрессивную партию и никогда не уйдет из нее, пока он жив.

Вучич отметил, что гордится тем, что "все эти годы возглавлял лучшую партию в стране".

Накануне Вучич, выступая перед своими сторонниками в Белграде, заявил, что это "последний вечер, когда я обращаюсь к вам как председатель Сербской прогрессивной партии", а он взамен останется "президентом всех граждан Сербии".

На трех крупных антиправительственных протестах, состоявшихся ранее в этом месяце в Белграде, демонстранты требовали отставки Вучича, а также отставки двух высокопоставленных чиновников службы безопасности.

Они также требовали отозвать лицензии на вещание у двух благосклонных к Вучичу телеканалов, которые пропагандируют насилие и часто приглашают на эфиры осужденных военных преступников и других криминальных авторитетов.

Оппозиционные протестующие обвиняют Вучича в создании атмосферы безнадежности и раскола в стране, что, по их словам, косвенно привело к массовым расстрелам 3 и 4 мая, в результате которых погибли 18 и были ранены 20 человек.