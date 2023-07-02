Беспорядки во Франции: Количество задержанных возросло, мятежники атаковали дом мэра

Французская полиция задержала по меньшей мере 719 человек во время пятой ночи беспорядков по всей стране в ночь на воскресенье после похорон 17-летнего Наэля, состоявшихся ранее в субботу.

Об этом сообщает France 24, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел заявило, что уровень насилия, похоже, снизился после того, как во вторник в пригороде Парижа Нантерр юношу застрелил полицейский во время остановки.

Количество людей, задержанных полицией во время пятой ночи беспорядков после убийства, по состоянию на утро воскресенья возросло до 719, сообщило Министерство внутренних дел. Ночью цифра задержаний составила 486 человек.

Также власти сообщили, что ночью злоумышленники на автомобиле протаранили дом мэра парижского пригорода Л'аи-ле-Роз. Это произошло посреди ночи, когда мэр Винсент Жанбрун был в своем офисе. Его жена и двое детей спали, когда неизвестные злоумышленники въехали в ворота и подожгли автомобиль во дворе.

Когда жена мэра и их малолетние дети пытались убежать, в них начали бросать файеры, в результате чего женщина и один ребенок получили ранения.

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🔸 Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l'Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L'élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l'attaque. (📷 @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023

Это была "попытка убийства из-за неописуемой трусости", – заявил мэр Жанбрун.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.



