Заворушення у Франції: Кількість затриманих зросла, бунтівники атакували дім мера

Французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час п'ятої ночі заворушень по всій країні у ніч на неділю після похорону 17-річного Наеля, що відбувся раніше в суботу.

Про це повідомляє France 24, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ заявило, що рівень насильства, схоже, знизився після того, як у вівторок у передмісті Парижа Нантерр юнака застрелив поліцейський під час зупинки.

Кількість людей, затриманих поліцією під час п'ятої ночі заворушень після вбивства, станом на ранок неділі зросла до 719, повідомило Міністерство внутрішніх справ. Уночі цифра затримань склала 486 осіб.

Також влада повідомила, що вночі зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.

Коли дружина мера та їхні малолітні діти намагалися втекти, у почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

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🔸 Vidéo du domicile de Vincent Jeanbrun, Maire de l'Haÿ-les-Roses, attaqué à la voiture bélier. L'élu affirmait sur Twitter que sa femme et ses enfants avaient été blessés. Son véhicule personnel a brûlé lors de l'attaque. (📷 @ClementLanot) pic.twitter.com/sDyxd3IbnA — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 2, 2023

Це була "спроба вбивства через невимовне боягузтво", – заявив мер Жанбрун.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю наподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.

У найгіршу ніч заворушень, з четвера на п'ятницю, постраждали пів тисячі будівель, спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.







