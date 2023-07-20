Германия работает над активизацией вывоза украинского зерна по железной дороге

Германия работает с союзниками над тем, чтобы активизировать вывоз украинского зерна по железной дороге после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

"Миллионы людей зависят от зерна из Украины. Именно поэтому Германия работает со всеми своими международными партнерами над тем, чтобы оно не гнило в зернохранилищах. С самого начала было принято решение о развитии железнодорожных линий солидарности с Украиной в дополнение к Черноморской зерновой инициативе. Теперь мы будем делать это еще интенсивнее", – сказала она.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что "голод не должен использоваться как оружие".

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

В Белом доме заявили, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

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