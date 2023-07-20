Німеччина працює над активізацією вивезення українського зерна залізницею

Німеччина працює з союзниками над тим, щоб активізувати вивезення українського зерна залізницею після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

"Мільйони людей залежать від зерна з України. Саме тому Німеччина працює з усіма своїми міжнародними партнерами над тим, щоб воно не гнило в зерносховищах. З самого початку було прийнято рішення про розбудову залізничних ліній солідарності в Україні на додаток до Чорноморської зернової ініціативи. Тепер ми будемо робити це ще більш інтенсивно", – сказала вона.

Глава німецького МЗС наголосила, що "голод, що не повинен використовуватися як зброя".

Нагадаємо, 17 липня РФ заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

У Білому домі заявили, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Дивіться також новий відеоблог "ЄвроПравди" на цю тему: