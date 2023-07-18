РФ пригрозила "рисками" в случае действия "зерновой сделки" без ее участия

Кремль угрожает "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия России.

Об этом, как сообщает "Интерфакс", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда".

Комментируя предложение Украины Турции продолжить "зерновое соглашение" без участия Москвы, он отметил, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

"Здесь, безусловно, вопрос, который требует комментария со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", – заявил Песков.

По его словам, в этом вопросе Россия "не может сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать".

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из "зерновой сделки", Песков отметил, что "в этом случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств – это не вина господина (генсека) Гутерриша и ООН".

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран", — добавил он.

Также по словам Пескова, Путин пока не собирается общаться с президентом Турции Эрдоганом по "зерновой сделке".

Сообщалось, что Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей в понедельник.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.