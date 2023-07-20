Посол в Турции рассказал, на какой сценарий рассчитывает Киев после выхода РФ из "зерновой сделки"

Украина сохраняет надежду продолжить работу "зернового коридора" без участия России или вернуть РФ к соглашению после встречи лидеров Турции и России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Дипломат отметил, что с выходом России из Черноморской зерновой инициативы вся договоренность не отменилась.

"Президент внес предложение к посредникам, то есть Турции и ООН, чтобы продолжить инициативу в трехстороннем формате – поскольку мы из нее не выходили, и весь механизм, который был согласован может функционировать в трехстороннем формате", – отметил Василий Боднар.

Он констатировал, что до сих пор роль России в инициативе фактически сводилась лишь к тому, чтобы она не атаковала порты и корабли. В то же время Турция и ООН имеют полноценные возможности для инспекции судов и подтверждения, что на них не везут оружие или продукцию, не предусмотренную зерновым соглашением.

Боднар констатировал, что пока никто из партнеров не готов взять на себя охрану судов и потенциально вступать в столкновения с Россией, а у Украины нет возможности обеспечить военный эскорт зерновозов.

"Поэтому здесь надо искать пути выхода прежде всего в рамках существующего формата. Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и убедит ее вернуться к предыдущим договоренностям... Но это не исключает проработки альтернативных форматов и возможностей", – сказал посол.

Он отметил, что Турция заинтересована в продолжении функционирования инициативы, поскольку она обеспечивала поставки зерна в Турцию и его переработку, а также давала возможность президенту Эрдогану усиливать свой дипломатический имидж и глобальную роль Турции. "Рычаги влияния у Турции на Россию есть. Мы надеемся, что состоятся соответствующие переговоры на двустороннем уровне, и будем ждать результатов", – добавил Боднар.

По его словам, идея о привлечении Румынии и Болгарии пока существует только на уровне предложения и не обсуждается на официальном уровне.

Посол признал, что самой большой проблемой остается страхование судов, которые решатся заходить в украинские порты. "Мы предлагаем свое решение – Фонд страхования, созданный Украиной. Уже даже есть компании, которые готовы участвовать в рамках такой новой инициативы. Но, конечно, мы нуждаемся в поддержке более широкого круга стран, и лучшим ответом будет реализация "формулы мира", – отметил Боднар.

Он добавил, что страны-участницы будущего саммита по "формуле мира" могли бы предложить свой вклад, использовав свои рычаги влияния на Россию или помогая Украине наладить альтернативные пути экспорта.

Выход России из "зерновой сделки" также является одной из топ-тем встречи министров иностранных дел стран ЕС в четверг.

Напомним, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

В Белом доме заявили, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

Смотрите также новый видеоблог "ЕвроПравды" на эту тему: