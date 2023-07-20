Посол у Туреччині розповів, на який сценарій розраховує Київ після виходу РФ із "зернової угоди"

Україна зберігає надію продовжити роботу "зернового коридору" без участі Росії чи повернути РФ до угоди після зустрічі лідерів Туреччини та Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів посол України у Туреччині Василь Боднар.

Дипломат зауважив, що з виходом Росії з Чорноморської зернової ініціативи уся домовленість не скасувалася.

"Президент вніс пропозицію до посередників, тобто Туреччини й ООН, щоби продовжити ініціативу у тристоронньому форматі – оскільки ми з неї не виходили, і увесь механізм, який був узгоджений може функціонувати у тристоронньому форматі", – зауважив Василь Боднар.

Він констатував, що досі роль Росії в ініціативі фактично зводилася лише до того, щоби вона не атакувала порти і кораблі. Водночас Туреччина й ООН мають повноцінні можливості для інспекції суден та підтвердження, що на них не везуть зброю чи продукцію, що не передбачена зерновою угодою.

Боднар констатував, що поки ніхто з партнерів не готовий взяти на себе охорону суден і потенційно вступати у сутички з Росією, а в України немає можливості забезпечити військовий ескорт зерновозів.

"Тому тут треба шукати шляхи виходу насамперед в рамках існуючого формату. Ми сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з країною-агресором і переконає її повернутися до попередніх домовленостей... Але це не виключає опрацювання альтернативних форматів і можливостей", – сказав посол.

Він зазначив, що Туреччина зацікавлена у продовженні функціонування ініціативи, оскільки вона забезпечувала постачання збіжжя у Туреччину та його переробку, а також давала можливість президенту Ердогану посилювати свій дипломатичний імідж та глобальну роль Туреччини. "Важелі впливу у Туреччини на Росію є. Ми сподіваємося, що відбудуться відповідні переговори на двосторонньому рівні, і будемо чекати результатів", – додав Боднар.

За його словами, ідея про залучення Румунії та Болгарії поки що існує лише на рівні пропозиції і не обговорюється на офіційному рівні.

Посол визнав, що найбільшою проблемою залишається страхування суден, які наважаться заходити в українські порти. "Ми пропонуємо своє рішення – Фонд страхування, створений Україною. Вже навіть є компанії, які готові брати участь у рамках такої нової ініціативи. Але, звісно, ми потребуємо підтримки ширшого кола країн, і найкращою відповіддю буде реалізація "формули миру", – зазначив Боднар.

Він додав, що країни-учасниці майбутнього саміту щодо "формули миру" могли б запропонувати свій внесок, використавши свої важелі впливу на Росію або допомагаючи Україні налагодити альтернативні шляхи експорту.

Вихід Росії із "зернової угоди" також є однією з топ-тем зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у четвер.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

У Білому домі заявили, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.