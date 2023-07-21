Глава ЦРУ: На месте Пригожина я бы не увольнял дегустатора, Путин – апостол расплаты

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что президент РФ Владимир Путин все еще может поквитаться с главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным за организованное им восстание.

Об этом Бернс сказал в четверг на Форуме безопасности в Аспене, его цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Бернс назвал российского президента Путина "высшим апостолом расплаты" и сказал, что "будет удивлен, если Пригожин избежит дальнейшего возмездия".

"Если бы я был Пригожиным, я бы не уволил своего дегустатора", – сказал Бернс.

Он также сказал, что, по его мнению, Пригожин сейчас находится в Беларуси, как было видно на недавнем видео.

"Он немного переместился… Мне кажется, недавно он был в Минске. Я не уверен, что у него есть планы на пенсию в пригороде Минска, но он также провел некоторое время в России", – сказал Бернс.

Как известно, в настоящее время в Беларуси находятся наемники группировки "Вагнер", которые, по утверждению Минска, обучают войска белорусской территориальной обороны.

Они были сосланы в Беларусь после того, как Пригожин прекратил свое восстание в прошлом месяце.

Разведка Британии утверждает, что после периода растерянности из-за мятежа Пригожина в России начала формироваться договоренность относительно будущего группы Вагнера.