Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России в ее обороне

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в четверг, что он остается оптимистом по поводу того, что Украина сможет продвинуться в своем наступлении против России.

Об этом Бернс сказал в четверг на Форуме безопасности в Аспене, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Бернса, Россия страдает некоторыми значительными структурными недостатками, лежащими в основе ее значительной обороны. К этим слабым сторонам относятся низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядки среди политического и военного руководства.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс.

Он также отметил, что мятеж лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в июне "разоблачил некоторые значительные недостатки в системе, которую построил Путин".

"Для многих россиян, которые смотрят это, привыкшие к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, нет ли у императора одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается", – сказал Бернс.

По словам Бернса, Путин, вероятно, постарается не создавать впечатление, что он чрезмерно реагирует на мятеж.

Бернс рассказал, что мятеж стал "уникальной возможностью" для вербовки ЦРУ в России. Агентство недавно опубликовало свое первое видеосообщение в Telegram, чтобы россияне знали, как связаться с ним.

Бернс сказал, что через неделю после публикации видео просмотрели 2,5 миллиона раз.

Бернс также считает, что президент РФ Владимир Путин все еще может поквитаться с Пригожиным за организованное им восстание.

Напомним, ранее глава британской службы внешней разведки МИ6 призвал россиян, возмущенных войной в Украине, присоединиться к рядам его разведывательной службы.