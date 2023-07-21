Истребители F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в эфире телеканала Fox News сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, "F-16 прибудут в Украину, скорее всего, до конца года". Впрочем, добавил он, в Вашингтоне "не считают, что только F-16 смогут изменить ситуацию" на поле боя.

Кирби выразил убеждение, что сейчас Киеву "больше необходимы боеприпасы для артиллерии, средства ПВО и бронетехника".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.

Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.

Напомним, на саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.