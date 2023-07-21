Винищувачі F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", в ефірі телеканалу Fox News повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За його словами, "F-16 прибудуть в Україну, швидше за все, до кінця року". Втім, додав він, у Вашингтоні "не вважають, що тільки F-16 зможуть змінити ситуацію" на полі бою.

Кірбі висловив переконання, що наразі Києву "більше необхідні боєприпаси для артилерії, засоби ППО та бронетехніка".

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.

Перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Литві міністр оборони України Олексій Резніков підписав меморандум з 11 країнами-членами коаліції, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.