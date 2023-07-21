Власти ЮАР признали, что не могут защитить Путина от ареста и выдачи в Гаагу

Правительство Южно-Африканской Республики в пятницу признало, что не выполнило свои международные обязательства, отказавшись сразу выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в случае его въезда в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южноафриканское издание News24.

В пятницу Высокий суд провинции Гаутенг в Претории подтвердил, что Министерство юстиции ЮАР в начале недели направило ордер на арест Путина национальному директору государственного обвинения Шамили Батохи.

Судебное разбирательство инициировала оппозиционная южноафриканская партия "Демократический альянс", которая требовала от суда подтвердить, что ЮАР не может избежать выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина.

Минюст страны еще в мае получил документы об ордере МУС и, как признал в заявлении для суда, должен был сразу же направить их Батохи, но вместо этого решил инициировать процедуру консультаций с судом в Гааге.

Как известно, в это время южноафриканские и российские чиновники публично заявляли, что Путин может приехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, несмотря на ордер МУС (а ЮАР является участницей суда и обязана его выполнять).

"Демократический альянс" в пятницу, комментируя опубликованное судом Гаутенга сообщение, заявил, что именно публичное давление способствовало выполнению властями ЮАР обязательств по Римскому статуту.

Ранее на этой неделе стало известно, что президент России "по взаимному согласию" все же не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, где его должны были бы арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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