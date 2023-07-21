Влада ПАР визнала, що не може захистити Путіна від арешту й видачі в Гаагу

Уряд Південно-Африканської Республіки в п’ятницю визнав, що не виконав свої міжнародні зобов'язання, відмовившись одразу видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна у разі його в'їзду в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південноафриканське видання News24.

У п'ятницю Високий суд провінції Гаутенг у Преторії підтвердив, що Міністерство юстиції ПАР на початку тижня направило ордер на арешт Путіна національному директору державного обвинувачення Шамілі Батохі.

Судовий розгляд ініціювала опозиційна південноафриканська партія "Демократичний альянс", яка вимагала від суду підтвердити, що ПАР не може уникнути виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Мін’юст країни ще у травні отримав документи про ордер МКС і, як визнав у заяві для суду, мав одразу ж направити їх Батохі, але натомість вирішив ініціювати процедуру консультацій із судом у Гаазі.

Як відомо, в цей час південноафриканські та російські посадовці публічно заявляли, що Путін може приїхати на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки попри ордер МКС (а ПАР є учасницею суду і зобов’язана його виконувати).

"Демократичний альянс" у п’ятницю, коментуючи опубліковане судом Гаутенгу повідомлення, заявив, що саме публічний тиск сприяв виконанню владою ПАР зобов’язань за Римським статутом.

Раніше цього тижня стало відомо, що президент Росії "за взаємною згодою" все ж не поїде на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Минулого тижня вже з’являлася інформація, що ПАР просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала відмову.

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