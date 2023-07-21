В Британии открыли первую улицу, названную в честь Зеленского

В городе Харлоу, что в английском графстве Эссекс, в пятницу официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Отныне Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню – авеню имени Зеленского". Таким образом улица имеет два альтернативных названия.

ФОТО: BBC

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон объяснил, что Харлоу было построено для многих лондонских семей, которые были вынуждены уехать после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу возник как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать – что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что они будут иметь хорошие новые города", – пояснил политик.

Он также похвалил жителей Харлоу, которые помогли приютить и поддержать около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.

На церемонии открытия нового названия, во время которой был торжественно изменен знак, должен был присутствовать и посол Украины в Британии Вадим Пристайко, но его неожиданно уволили утром в пятницу.

Увольнение дипломата состоялось после его комментариев относительно слов Зеленского о благодарности союзникам за помощь, которые украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Пристайко высказывался о заявлениях Зеленского после слов британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Украине нужно выражать больше благодарности партнерам за помощь.