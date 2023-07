В Британии называют потерей Украины отставку посла Пристайко

Бывший премьер-министр Великобритании отреагировал на отставку Вадима Пристайко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве.

Об этом Борис Джонсон написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Бывший британский премьер отметил, что ему "грустно прощаться" с Пристайко.

"Он был замечательным украинским послом и другом для этой страны. Надеюсь, он вскоре появится в другой роли", – подчеркнул он.

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J