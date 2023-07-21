В Британии называют потерей Украины отставку посла Пристайко

Бывший премьер-министр Великобритании отреагировал на отставку Вадима Пристайко с должности посла Украины в Соединенном Королевстве.

Об этом Борис Джонсон написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Бывший британский премьер отметил, что ему "грустно прощаться" с Пристайко.

"Он был замечательным украинским послом и другом для этой страны. Надеюсь, он вскоре появится в другой роли", – подчеркнул он.

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2023

В то же время редактор Sky News по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс считает, что Пристайко был эффективным на посту посла в Британии.

"Очень жаль, ведь посол Украины в Великобритании был чрезвычайно сильным и важным сторонником усилий Украины, направленных на получение большего количества вооружений... Его очень уважают. Он был невероятно эффективным как посол Украины", – отметила она.

По данным источников журналистки, причиной увольнения Пристайко стали именно его комментарии относительно слов Зеленского о благодарности союзникам за помощь, которые украинский дипломат назвал "нездоровым сарказмом".

Пристайко высказывался о заявлениях Зеленского после слов британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Украине нужно выражать больше благодарности партнерам за помощь.

Украинский президент в ответ на это сказал, что Украина очень благодарна Британии и ее народу за поддержку. Но также добавил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

Позже Пристайко дал объяснение, в котором он не ограничился критикой, однако смягчил ее, сказав, что "сарказм между дружественными странами не нужен".