У Британії відкрили першу вулицю, названу на честь Зеленського

У місті Харлоу, що в англійському графстві Ессекс, у п’ятницю офіційно відкрили першу в країні вулицю, названу на честь українського президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відтепер П’ята авеню в Харлоу має офіційну назву "П’ята авеню – авеню імені Зеленського". Таким чином вулиця має дві альтернативні назви.

Фото: BBC

Депутат Палати громад від Консервативної партії Роберт Халфон пояснив, що Харлоу було побудоване для сімей, які були змушені виїхати з перенаселеного в результаті руйнувань Лондона після Другої світової війни.

"Нове місто Харлоу постало як фенікс з попелу. Ми хотіли показати українцям, що можна зробити – що після перемоги над Росією є надія, є можливості, що вони матимуть гарні нові міста", – пояснив політик.

Він також похвалив жителів Харлоу, які допомогли прихистити та підтримати близько 70 українських біженців з початку російського вторгнення.

На церемонії відкриття нової назви, під час якої було урочисто змінено знак, мав бути присутній і посол України в Британії Вадим Пристайко, але його несподівано звільнили вранці в п’ятницю.

Звільнення дипломата відбулось після його коментарів щодо слів Зеленського про вдячність союзникам за допомогу, які український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пристайко висловлювався про заяви Зеленського після слів британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що Україні потрібно висловлювати більше вдячності партнерам за допомогу.