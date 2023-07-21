Белый дом: Мы не волнуемся из-за России, готовы идти на риск ради поддержки Украины

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты принимают во внимание возможные действия России, но они не являются определяющими в том, какие решения о военной помощи принимаются.

Об этом Салливан заявил в пятницу во время дискуссии в рамках Аспенского форума по безопасности, передает корреспондент "Европейской правды".

Советник Байдена по нацбезопасности, говоря о вопросе военной помощи Украине, заявил о двух "карикатурных представлениях" о том, как Вашингтон принимает решения в этой сфере.

"Одно карикатурное представление заключается в том, что администрация Байдена сидит сложа руки, не желая ничего делать, потому что мы волнуемся из-за русских. Я думаю, что это опровергается масштабами, широтой и сложностью средств, которые мы предоставили. Мы были готовы идти на риск и будем готовы и в дальнейшем идти на риск ради поддержки Украины", – подчеркнул он.

Другое, по словам Салливана, "карикатурное представление" заключается в том, что из-за возможной реакции России вообще не стоит беспокоиться, потому что это "свидетельствует о слабости".

"Каждый член НАТО и Соединенные Штаты обязаны думать о реакции России, когда мы решаем что-то сделать, потому что это имеет значение для нашей безопасности, это имеет значение для глобальной стабильности", – ответил советник Байдена.

Он заверил, что США прибегают к "четкому и систематическому подходу к предоставлению помощи по безопасности Украине на каждом этапе войны.

"И мы будем продолжать предоставлять им то, что им нужно. Потому что наибольшей ценностью в этой войне, прежде всего, является мужество и отвага украинских бойцов на передовой и людей, которые ежедневно стоят там на страже. И мы хотим убедиться, что они имеют все необходимое для достижения успеха в этом конфликте", – подытожил Салливан.

На прошлой неделе советник Байдена по нацбезопасности говорил, что у Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы в собственных арсеналах на фоне оказания военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.

Также он заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО решен и не подлежит обсуждению.