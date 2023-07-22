В Британии осудили мужчину за кражу 200 тысяч шоколадных яиц

32-летнего Джоби Пула посадили на полтора года в Великобритании за кражу 200 тысяч шоколадных яиц.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует агентство PA Media.

Согласно решению судьи, половину этого срока вор проведет в тюрьме, а другую половину – под наблюдением, причем шесть месяцев его пребывания под стражей засчитываются в тюремный срок.

Сообщается, что 11 февраля Пул похитил сладости Cadbury Creme Eggs на сумму 31 тысяч фунтов (40 тысяч долларов), проникнув на промышленный объект и вывезя добычу на угнанном грузовике.

Ранее Пула уже осуждали за кражу, преступное нанесение ущерба и вождение без страховки.

Яйца из молочного шоколада, наполненные "желтком" из желтой и белой помадки, являются культовыми в Великобритании и продаются исключительно в пасхальный период.

Cadbury, которая принадлежит американской компании Mondelez International, продает 220 миллионов яиц Creme Eggs в Британии ежегодно.

Ранее в польском городке Илава 60-летнего мужчину оштрафовали за то, что он взял из-под храма одинокую пасхальную корзину, пока его владелица молилась в костеле.

Перед этим в Бельгии таможенники перехватили партию пасхальных кроликов, сделанных из MDMA – полусинтетического психоделического вещества, известного также как экстази.