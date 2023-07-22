У Британії засудили чоловіка за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць

32-річного Джобі Пула увʼязнили на півтори роки у Великій Британії за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує агентство PA Media.

Згідно з рішенням судді, половину цього терміну злодій проведе у в'язниці, а іншу половину – під наглядом, причому шість місяців його перебування під вартою зараховуються до тюремного терміну.

Повідомляється, що 11 лютого Пул викрав солодощі Cadbury Creme Eggs на суму 31 тисяч фунтів (40 тисяч доларів), проникнувши на промисловий об'єкт і вивізши здобич на викраденій вантажівці.

Раніше Пула вже засуджували за крадіжку, злочинне нанесення шкоди та водіння без страховки.

Яйця з молочного шоколаду, наповнені "жовтком" з жовтої та білої помадки, є культовими у Великій Британії і продаються виключно у великодній період.

Cadbury, яка належить американській компанії Mondelez International, продає 220 мільйонів яєць Creme Eggs у Британії щороку.

Раніше у польському містечку Ілава 60-річного чоловіка оштрафували за те, що він взяв з-під храму одинокий великодній кошик, поки його власниця молилася у костелі.

Перед цим у Бельгії митники перехопили партію великодніх кроликів, зроблених з MDMA – напівсинтетичної психоделічної речовини, відомої також як екстазі.