На западе Польши тушат крупный пожар на складе с химикатами

В Польше со второй половины дня субботы тушат крупный пожар, вспыхнувший на складе с химикатами под городом Зелена Гура, что в Любушском воеводстве.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пожарные получили сообщение о возгорании после обеда в субботу. На складах хранится около 5 тысяч кубометров химикатов, которые ждали утилизации.

Lech Muszyński / PAP

Огонь не распространяется, но пожар сложный и пожарные воздерживаются от прогнозов, сколько времени понадобится на его ликвидацию. На месте работают 200 пожарных с 60 единицами техники.

"Там (на складах) практически вся таблица Менделеева. Тушение такого типа пожара может длиться очень много часов", – сказал в комментарии СМИ бывший спикер пожарной службы.

Местных жителей попросили оставаться дома и не открывать окна. Потребности в эвакуации пока нет.

Из-за пожара польская железнодорожная компания PKP приостановила движение поездов из Зеленой Гуры в направлении Вроцлава и Щецина.

Напомним, на греческом острове Родос продолжают бороться с лесными пожарами.