На заході Польщі гасять велику пожежу на складі з хімікатами

У Польщі з другої половини дня суботи гасять велику пожежу, що спалахнула на складі з хімікатами під містом Зелена Гура, що у Любуському воєводстві.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пожежники отримали повідомлення про займання після обіду у суботу. На складах зберігається близько 5 тисяч кубометрів хімікатів, що чекали на утилізацію.

Lech Muszyński / PAP

Вогонь не поширюється, але пожежа складна і вогнеборці утримуються від прогнозів, скільки часу знадобиться на її ліквідацію. На місці працюють 200 пожежників з 60 одиницями техніки.

"Там (на складах) практично уся таблиця Менделеєва. Гасіння такого типу пожежі може тривати дуже багато годин", – сказав у коментарі ЗМІ колишній речник пожежної служби.

Місцевих мешканців попросили залишатися вдома і не відчиняти вікна. Потреби в евакуації наразі немає.

Через пожежу польська залізнична компанія PKP призупинила рух потягів із Зеленої Гури у напрямку Вроцлава і Щецина.

Нагадаємо, на грецькому острові Родос продовжують боротися з лісовими пожежами.